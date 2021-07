Tokyo 2020, niente spettatori alle Olimpiadi. Il Giappone si scusa

I Giochi Olimpici si svolgeranno senza spettatori

Le Olimpiadi 2020 dovranno rinunciare alla presenza degli spettatori sugli spalti. Lo ha resi noto il ministro giapponese con delega ai Giochi Olimpici, Tamayo Marukawa. Il consiglio direttivo, riunitosi oggi, composto tra gli altri dal presidente del Comitato olimpico internazionale Thomas Bach e dalla presidente del comitato organizzatore Seiko Hashimoto, ha preso la decisione ufficiale di far disputare le competizioni, ma senza il contatto con il pubblico. Per il Giappone, le conseguenze non finiscono qui: il primo ministro Yoshihde Suga ha annunciato che lo stato di emergenza durerà fino al 22 agosto per evitare nuovi aumenti di contagi. Il presidente giapponese Hoshimoto ha chiesto scusa per le conseguenze di questa scelta drastica: "E' un peccato che i Giochi si svolgano con queste limitazioni, chiedo scusa a chi aveva acquistato i biglietti".