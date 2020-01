Tokyo 2020, sarà impossibile per gli atleti fare sesso a tre. Ecco perchè

C’è grande attesa per le prossime Olimpiadi che scatteranno il prossimo venerdì 24 luglio a Tokyo. Sarà una kermesse all’insegna dell’ecologia visto che il villaggio olimpico, secondo quanto riporta Libero, nel quale alloggeranno gli atleti sarà completamente ecologico con letti molto particolari. Il produttore dei letti ha consigliato agli atleti di astenersi dal fare sesso a tre nel Villaggio Olimpico. I materassi, infatti, saranno in polietilene riutilizzabili e saranno appoggiati su basi di cartone che dovrebbero comunque tenere circa 200 chilogrammi di peso secondo i costruttori che hanno poi aggiunto in maniera sibillina: “Quando si fa sesso è meglio che si sia solamente in due per volta, altrimenti rischiano di rompersi”. Il cestista australiano Andrew Bogut ha voluto dire la sua in merito su Twitter: “Bell’ idea i letti ecologici, finché non si mette il profilattico”. La Hope Solo ex portiere della nazionale di calcio degli Usa qualche tempo fa aveva confessato: “ Si fa un sacco di sesso durante le Olimpiadi”. Anche l’ex campione inglese di ping pong Matthew Syed aveva ammesso candidamente: “Ho fatto sesso di più in quelle due settimane che in tutto il resto della mia vita”. Le camere conterranno anche il minimo indispensabile in termini di decorazioni e servizi, con solo un armadio e un comodino. Un po’ squallido, ma tutto in nome della sicurezza…!