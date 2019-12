Addio al calcio di Forlan e Suarez… fa il portiere

Tante le stelle del mondo del pallone presenti alla partita d’addio al calcio giocato di Diego Forlan. Sebastian Veron, Juan Roman Riquelme, Javier Zanetti, oltre all’attaccante del Barcelona, ​​Luis Suarez. Peccato che proprio quest’ultimo, non si sia messo in evidenza per le sue doti da bomber, ma per quelle da… portiere.

Infatti, il centravanti uruguaiano ha preferito essere schierato da estremo difensore anziché nel suo ruolo classico. Tra le altre cose, come rivela Sport, è stato autore di alcuni interventi positivi e non importa se, alla fine, le due squadre che si sono affrontate abbiano concluso la gara sul 6-6. L’importante era divertirsi e salutare un amico.