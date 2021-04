Allegri torna alla Juventus, arriva l’indizio social

Aldo Dolcetti, storico collaboratore di Max, ha pubblicato un post su Instagram molto speciale...

L'ultima è arrivata via social da chi con il mister livornese ha lavorato per anni. Parliamo di Aldo Dolcetti, ex compagno di squadra (al Pisa) e storico collaboratore di Allegri nelle esperienze al Milan a Torino per tutto il ciclo alla Juventus. In queste ore l'uomo ha pubblicato sul proprio profilo Instagram, dedicato principalmente alla sua passione per l’arte, il disegno di una zebra con tanto di hashtag importanti come quello #Juventus ma anche #memoria e #ricordi.