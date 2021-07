Amichevoli, Verona batte 3-2 il Modena la Fiorentina 9-0 il Levico Terme

Due test contro avversari di spessore tecnico diverso per i due club di A

E' terminata 3-2 per il Verona la quarta amichevole stagionale, la prima dopo il ritiro di #Primiero2021, contro il Modena. I gialloblù sono riusciti a prevalere al termine di una sfida contro un avversario di buon livello nel caldo pomeriggio dello Sporting 'Center' Paradiso di Peschiera, raccogliendo altre indicazioni importanti verso i primi impegni ufficiali della stagione. In gol per i gialloblù Lazovic nel primo tempo e Cancellieri nella ripresa, entrambi autori di bellissimi gol, intervallati dall'autorete modenese di Silvestri.

Venendo alla cronaca della gara, dopo 5 minuti di gioco il Verona è già in vantaggio: Cancellieri si guadagna una punizione da ottima posizione. Alla battuta va Lazovic, bravo a trovare la traiettoria giusta per superare Gagno. Al 39' pareggia il Modena, con Minesso abile a sfruttare una palla che spiove in area dalla sinistra. Al 42' Verona pericoloso con Faraoni, che raccoglie di testa un cross su punizione di Veloso e manda a lato di poco.

Tutto più facile il compito della squadra viola, con tanti giovani, contro un avversario obiettivamente modesto. In rete Kokorin con un rigore centrale per il primo vantaggio viola, poi doppietta per Agostinelli nel corso del primo tempo. Nella ripresa le reti di Bianco, le doppiette di Benassi e Sottil e il goal di Gori a chiudere la sfida. Ancora da perfezionare i meccanismi e il ritmo del giro palla (ma è normale visti i carichi di lavoro di questi giorni) e giovani in evidenza. Su tutti Bianco a centrocampo e e Agostinelli sulla destra, ma nel complesso i gigliati convincono anche nei giocatori un po' più esperti come Duncan e Sottil. Ingiudicabile la difesa mai impegnata dai volenterosi avversari. Bene anche Benassi, nella speranza che non sia un altro grave infortunio. Domani (30 luglio) toccherà ad altri undici cominciare la sfida contro la Virtus Verona (Serie C).