Apre un canale tematico per gli arbitri: spiegheranno in tv le loro decisioni

Novità assoluta per il mondo arbitrale

Potrebbe esserci presto una svolta clamorosa nel mondo arbitrale. I direttori di gara presto spiegheranno le loro decisioni al pubblico. O meglio. Sarà il disegnatore degli arbitri Gianluca Rocchi a farlo. Il 2022 sarà l'anno della novità con un ​canale tematico in arrivo anche se non è ancora chiaro se in tv o sul web (opzione più plausibile per ora), con video e trasmissioni a cadenze ancora da stabilire per spiegare gli episodi più discussi e il regolamento.