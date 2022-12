Argentina, Emiliano Martinez attacca Tchouameni: “Ai rigori se l’è fatta addosso”

Emiliano El Dibu Martinez è stato uno dei protagonisti assoluti dell’ Argentina campione del mondo. Il portiere dell’Albiceleste ha tenuto più volte in vita i suoi compagni con le sue parate, specialmente ai calci di rigore con l’ Olanda e nella finale con la Francia nella parata miracolosa sul finale. Come riporta Tyc Sport, l’estremo difensore è tornare a parlare dei penalty contro les Bleus, soffermandosi su quello di Aurelién Tchouaméni . Queste le sue parole:

“Il balletto per festeggiare? So che ai rigori divento forte, so che mi rispettano perché me l'hanno detto gli avversari. Dopo aver parato il rigore di Coman, sapevo che Tchouaméni sarebbe stato molto nervoso. Ho provato a giocare mentalmente, buttando via la palla, parlando con lui... Alla fine ha calciato fuori, se l’è fatta addosso”.