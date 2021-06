Argentina, Gomez in gol dopo 4 anni: “Ho atteso con pazienza questo momento”

La rete dell'ex Atalanta ha deciso la sfide dell'Albiceleste contro il Paraguay

Quattro anni dopo, Alejandro Papu Gomez torna a segnare con la maglia della Nazionale, alla sesta presenza ufficiale, la prima in questa edizione della Copa America. Il numero 24 dell'Argentina ha parlato ai microfoni di Tyc Sports dopo la vittoria per 1-0 contro il Paraguay: "Ho aspettato a lungo questo momento, ho avuto la pazienza di aspettare la mia occasione. E le occasioni si afferrano", ha dichiarato l'ex Atalanta.

Sull'assist di Di Maria, una palla in verticale perfetta, il Papu ha aggiunto: "L'assist è stato molto buono. Mi ha lasciato a tu per tu con il portiere, tutto quello che dovevo fare era puntare i piedi e definire ... Cosa penso del cammino in Copa America? Dico che abbiamo vinto ancora e questo ci dà tanta fiducia per il proseguimento del torneo".