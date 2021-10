Argentina, Scaloni: “Sarebbe bello giocare contro l’Italia. Mondiale? Ce lo giochiamo”

Il CT dell'Albiceleste tra match contro gli Azzurri e Mondiale in Qatar

MONDIALE - Sul torneo in Qatar nel 2022: "Difficile fare pronostici e credo che oggi nessuna nazionale al mondo oserebbe dire che è favorita per qualcosa. Prima della Copa América avevo detto che avremmo gareggiato ed è la realtà. Oggi è difficile pensare che possiamo andare a vincere il Mondiale. Detto questo, abbiamo una squadra che se la può giocare alla pari contro chiunque, competere e mettere in difficoltà le altre nazionali. Dobbiamo essere realisti che abbiamo una buona nazionale e possiamo giocarcela ".

MESSI - Non poteva mancare un pensiero su Messi tra club e Nazionale: "Quello che posso dire è che con me giocherà sempre. Il giorno che non lo farà sarà perché parlerò con lui e perché lo vedo in condizioni per cui non è in grado. Per noi è inamovibile".