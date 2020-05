Atalanta, buone notizie per Sportiello: negativo al tampone per il coronavirus

Buone notizie in casa Atalanta: Marco Sportiello, portiere nerazzurro, è risultato negativo al tampone per il Covid-19. L’estremo difensore era stato l’unico calciatore della Dea a contrarre il virus. Adesso, come annunciato dalla società di Bergamo attraverso un comunicato, il classe 1992 dovrà attendere altri accertamenti nei prossimi giorni e solo dopo potrà riprendere l’attività fisica.

COMUNICATO – “Atalanta B.C. informa che il calciatore Marco Sportiello, sottoposto a due tamponi consecutivi nell’arco di 48 ore, è risultato negativo al Covid-19. Il calciatore, come da protocollo sanitario per gli atleti professionisti Covid+, effettuerà nei prossimi giorni tutti gli accertamenti e successivamente potrà riprendere l’attività fisica individuale”. Queste le parole apparse sul sito ufficiale dell’Atalanta in merito a Sportiello.