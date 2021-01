Atalanta “sempre più al sicuro”: installate due cabine per la sanificazione delle persone a Zingonia

L’Atalanta si “mette al sicuro”. La società bergamasca ha comunicato in questi minuti di aver installato ben due cabine per la sanificazione delle persone al centro Bortolotti di Zingonia. Sul profilo ufficiale Twitter e sul canale Youtube del club, tutte le informazioni relativamente a questa decisione.

Atalanta e il progetto “Be Safe”

Come si legge dai canali ufficiale della Dea, l’Atalanta ha installato due cabine per la sanificazione​ delle persone al Centro Bortolotti di Zingonia. La deciosione è stata dettata dalla volontà di tutelare sempre di più tutti coloro che lavorano al Centro Bortolotti. Le cabine di sanificazione fanno parte del progetto “Be Safe” gestito dall’azienda WMEM che è diventata partner del club​ con il title di Fornitore Ufficiale. Da quanto si apprende, un’esposizione dagli 8 ai 10 secondi abbatte completamente la carica virale e batteria presente sulla persona.

Il medico social della squadra nerazzurra Marco Bruzzone ha commentato la novità: “Abbiamo deciso di operare in questo modo perché in questo momento di pandemia, anche questo mezzo può darci una mano per sconfiggere il Covid“.