Aubameyang annuncia: “Ho la malaria, l’ho contratta in Gabon”

Pierre-Emerick Aubameyang ha annunciato di aver contratto la malaria in Gabon. Una brutta tegola per l'attaccante dell'Arsenal.

Una brutta notizia turba la giornata in casa Arsenal : Pierre-Emerick Aubameyang ha contratto la malaria. L'attaccante gabonese con origini francesi ha annunciato la sua malattia attraverso un lungo post sui propri canali social: "Ciao ragazzi, grazie per tutti i messaggi e le chiamate. Purtroppo alcune settimane fa ho contratto la malaria mentre ero in ritiro con la Nazionale in Gabon. Ho passato alcuni giorni in ospedale questa settimana, ma mi sento già molto meglio grazie ai grandi medici che hanno scoperto il virus e mi stanno curando".

Aubameyang ha anche spiegato come si stesse sentendo ultimamente, prima della diagnosi: "Non mi sentivo me stesso nelle ultime due settimane, ma presto tornerò più forte che mai". Infine un incoraggiamento ai compagni impegnati in Europa League: "Guarderò i miei compagni in questa partita importantissima per noi. Passiamo il turno". Chissà se il suo augurio porterà bene ai Gunners.