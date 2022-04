Bale continuerà col calcio ad una condizione: la rivelazione del CT del Galles

Il futuro del gallese resta un rebus ma il CT Page dà qualche indizio su cosa accadrà

CONDIZIONE - "Se ci qualificheremo al Mondiale in Qatar di novembre Bale continuerà senza dubbio a giocare a calcio", ha spiegato senza giri di parole Page. "Se mi chiedete dove lo farà, beh, questo non posso dirlo. Non lo so. Non so se sarà ancora in Spagna, se tornerà a casa o se andrà altrove. Quello che posso dire è che giocare un Mondiale è quello che Gareth vuole e che sogna da sempre. Gli manca solo questo da aggiungere alla sua carriera".