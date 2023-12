Barcellona, Deco sul Napoli: “Sarà una sfida molto bella. Gli infortuni…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport ai margini dei sorteggi di Champions League di Nyon, Decò ha commentato il prossimo avversario europeo del Barcellona, ovvero il Napoli di Walter Mazzarri. Oggi direttore sportivo del club catalano, Decò ha spiegato: "Napoli? Sarà una sfida molto bella, divertente, con due squadre che amano giocare a calcio e con qualità". Sull'andamento stagionale della squadra allenata da Xavi , Decò spiega: "Stiamo giocando bene in molti momenti, abbiamo avuto qualche problema con gli infortunati ma cresceremo e torneremo grandi. Speriamo di avere tutti i nostri giocatori a disposizione quando affronteremo il Napoli" - ha concluso il direttore sportivo del Barça, prossimo avversario europeo del Napoli.

Champions League, il quadro completo degli ottavi di finale

Di seguito, il quadro completo dei sorteggi di Champions League per gli ottavi di finale della competizione. Tra le italiane, l'Inter pesca l'Atletico Madrid del Cholo Simeone, la Lazio il Bayern Monaco e, come detto, per il Napoli l'avversario sarà il Barcellona di Xavi e Decò.