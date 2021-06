Bayern, Hoeneß: “Rummenigge maturato in Italia. Interisti lo amano come lui ama loro”

Oggi Rummenigge dal 1° luglio non sarà più il CEO del Bayern

Dal primo giorno di luglio Karl-Heinze Rummenigge non sarà più il CEO del Bayern, scettro che andrà a Oliver Kahn. Oggi il passaggio ufficiale di consegne con dichiarazioni di tutti i dirigenti del club di Monaco di Baviera. Uli Hoeneß che è stato l'allenatore di Kalle, ha detto. "Karl-Heinz era ambizioso sin da subito e ha continuato a sviluppare il suo talento. L'Inter lo pagò undici milioni di marchi ma oggi potresti facilmente aggiungere uno zero a quella cifra e fare tutto in euro. Rummenigge è maturato come personalità in Italia, così come Lothar Matthäus che in seguito ha preso la stessa strada. Ancora oggi a Milano non si parla solo di Matthäus, Andreas Brehme e Jürgen Klinsmann, che sono arrivato dopo, ma soprattutto di Karl-Heinz Rummenigge. Gli interisti lo amano come lui ama loro".