Bayern Monaco, Oliver Kahn nella Hall of Fame del calcio tedesco

L'ex portiere è stato finalmente inserito nella cerchia ristretta di leggende del calcio in Germania

Finalmente nella Hall of Fame del calcio tedesco . Oliver Kahn , storico portiere della Germania e del Bayern Monaco, attualmente membro del consiglio direttivo dei bavaresi, ha ricevuto ufficialmente il riconoscimento per entrare, semmai ce ne fosse stato bisogno, ancora di più nella storia del calcio del Paese. L'ex estremo difensore era stato selezionato per essere inserito nella Hall of Fame già nel 2019, ma a causa degli effetti della pandemia di coronavirus, la cerimonia ufficiale è stata rimandata e si è svolta solo nelle scorse ore con il direttore del museo del calcio Manuel Neukirchner che ha consegnato il riconoscimento nelle sue mani.

"Quando ho iniziato a giocare da bambino in una piazza vicino al Karlsruhe Wildlife Park, era il mio più grande desiderio quello di giocare solo una volta nel grande stadio vicino. Non avrei mai pensato di essere immortalato in questo modo speciale nel Museo del calcio tedesco", ha detto Kahn durante la premiazione. Poi sui social, ancora tanta gioia: "Sono incredibilmente orgoglioso di essere stato inserito nella "Hall of Fame" del calcio tedesco. È un grande onore per me essere in linea con le più grandi leggende del calcio tedesco", le sue parole su Twitter.