Bernardeschi al Toronto FC, il saluto alla Juve: “Concluso un percorso di vita”

Federico Bernardeschi ha fatto le valigia ed è pronto a vivere la sua nuova avventura oltreoceano al Toronto FC. Tra Fiorentina e Juventus, ha vissuto un percorso in Italia tra alti e bassi. Bernardeschi si imbarca per la nuova avventura in MLS, nella squadra di Insigne e Criscito, e lascia dunque l’Italia dopo aver collezionato 3 scudetti, 2 coppe Italia, 2 supercoppe italiane oltre all'Europeo con la Nazionale. Ecco perchè, dopo la calorosa accoglienza all'aeroporto Pearson di Toronto, l'azzurro ha voluto congedarsi dalla Juve con una lettera d'addio sul proprio profilo Instagram: