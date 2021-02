Brambati attacca: “La Juventus non ha un allenatore. Pirlo è un ex calciatore seduto in panchina”

L’ex difensore di Palermo e Bari Massimo Brambati attacca la Juventus e la scelta di affidare la panchina ad Andrea Pirlo: “Oggi per me la Juve non ha un allenatore – dichiara Brambati ai microfoni di Tmw – . Ha un grandissimo ex calciatore, che si è seduto sulla panchina più importante d’Italia e d’Europa senza esperienza e con uno staff non all’altezza. Per far crescere i giovani chiamo uno diverso da Pirlo, uno che ha esperienza e sa come fare con i ragazzi e sa gestire i campioni. Magari tra due anni sarà uno dei migliori tecnici al mondo, ma oggi Pirlo non lo è. L’errore di Bentancur ieri non doveva esserci. Ogni allenatore vede i difetti della squadra. Un tecnico deve dare un’identità, io non vedo differenze tra questa squadra e quella allenata da Sarri”.