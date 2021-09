Buffon, il retroscena di Lucarelli: “L’ho chiamato per venire alla Ternana ma…”

Il tecnico della Ternana ha raccontato di aver provato a convincere il portiere a firmare per il suo club

Una vittoria importante, quella ottenuta dalla Ternana di Cristiano Lucarelli contro il Parma. Tre punti d'oro e primo successo stagionale in Serie B per la squadra di casa che al Liberati di Terni si è imposta per 3-1 contro la squadra di Maresca e di Gigi Buffon .

Ed è proprio dell'estremo difensore ducale - entrato nella ripresa del match - che ha voluto parlare il tecnico Lucarelli. Come riporta Goal, il mister ha svelato un curioso retroscena di mercato avvenuto nelle scorse settimane: "Gigi è un amico, abbiamo fatto tante cose insieme anche fuori dal calcio. Penso che per questi ragazzi fare gol a uno come lui sia qualcosa da ricordare". E poi: "Lo avevo chiamato per venire a Terni, ma aveva già fatto col Parma. Mi ha ringraziato, mi ha parlato di questa sua passione per lo stadio e la tifoseria di Terni", ha ammesso il tecnico delle Fere su Super Gigi, tornato in maglia Ducale 20 anni dopo l'addio per passare alla Juventus.