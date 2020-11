Cagliari, Cragno: “Contro Juventus non abbiamo sfigurato. Cerco di meritarmi certi palcoscenici”

K.o. per il Cagliari nel match dello Stadium contro la Juventus nel sabato sera di campionato. 2-0 per i bianconeri ma una buona prova da parte dei sardi che per voce del portiere Alessio Cragno guarda avanti e pensa ai prossimi impegni. Parlando al sito ufficiale rossoblù, l’estremo difensore anche della Nazionale ha commentato la sfida contro CR7 e il proseguimento della stagione.

Cragno: “Non abbiamo sfigurato”

“Siamo venuti a Torino per fare la nostra partita, pur consci della forza di un avversario che è tra i migliori del mondo. La prima mezz’ora ci ha visti in gara sia in attacco che in difesa ma poi loro sono stati bravi ad alzare ritmo e trovare il gol”, ha detto Cragno. “Certe volte basta riconoscere i meriti di chi si ha davanti e può mettere in campo certe qualità di livello superiore”.

E ancora tra presente e futuro: “Questo è un periodo particolare: si gioca con ritmi sostenuti e ogni tre giorni, poi il problema del Covid-19 c’è per tutti perché ogni volta può esserci qualche positività che limita le scelte. Il nostro obiettivo è quello di migliorare anno dopo anno, ci stiamo provando anche in questa stagione pur sapendo che prima di tutto c’è da conquistare la salvezza. Da qui fino a fine dicembre giocheremo ogni tre giorni, ci sarà un tour de force impegnativo nel quale dovremo fare il massimo per guadagnarci un Natale nella migliore classifica possibile”.

A livello personale poi Cragno ha concluso: “Personalmente da un paio di anni sto cercando di meritarmi certi palcoscenici. Ultimamente stiamo migliorando a livello difensivo e quindi ho subito qualche tiro in meno rispetto alle prime partite. Contro la Juventus penso che il Cagliari non abbia certo sfigurato”.