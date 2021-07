Cagliari, esami a Ladinetti hanno evidenziato delle alterazioni cardiologiche. Lungo stop

Il calciatore dovrà pertanto ora osservare un periodo di sospensione degli allenamenti di tre mesi

Non una buona notizia per il Cagliari. Il club isolano è stato costretto a sospendere dall’attività un proprio calciatore, il giovane Riccardo Ladinetti, dopo che in occasione delle visite per il rinnovo della certificazione medico-sportiva agonistica sono emersi alcune alterazioni cardiache. Questo il comunicato del Cagliari: