Cagliari, Joao Pedro: “Io punta grazie a Maran. L’Italia vale il Brasile”

L'attaccante del Cagliari ha raccontato la sua storia alla Gazzetta dello Sport

L'attaccante del Cagliari Joao Pedro, dal 2014 nell'isola, da due anni va abbondantemente in doppia cifra (18 e 16) e non farà fatica ad andarci per la terza volta, visto che dopo 16 partite di gol ne ha fatti nove. L'ex Palermo ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Queste le dichiarazioni più importanti: "A Cagliari sono cresciuto fisicamente. Ho messo in casa una mini palestra, sono collegato 24 ore su 24 con Luis, il mio preparatore. Aver fatto tanti ruoli mi aiuta».

«È stato un colpo. Non me l’aspettavo. È come fosse nato qualcosa dentro. Tutti voi sapete quanto è forte il mio legame con l’Italia. Quel poco che sono diventato lo devo a questo Paese. Ho trovato Ale e sono nati i miei figli. L’Italia vale il Brasile. Sono già contento che si sia pensato a me. Anche se non dovesse succedere nulla».