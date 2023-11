Cannavaro lancia l’allarme: “Niente più campioni in Italia, qualcosa non va”

In Italia non ci sono più campioni. È un dilemma che ha colpito allenatori, club e semplici appassionati di calcio negli ultimi anni, quando la Nazionale italiana non è più riuscita a qualificarsi ai campionati Mondiali. A tornare sull'ostico discorso è uno dei volti più importanti degli azzurri, Fabio Cannavaro , il quale non ha usato mezze parole.

SITUAZIONE CRITICA: Sorprendentemente, ai microfoni di ANSA l'ex difensore Campione del Mondo nel 2006 ha lanciato l'allarme riguardo la Nazionale. "Il sistema negli ultimi anni non ha funzionato e lo si è visto dai risultati. Bisogna trovare delle soluzioni nuove e bisogna capire perché non sforniamo più tanti campioni come un tempo". Successivamente, Cannavaro ha continuato così: "Dobbiamo domandarci per quale motivo si fa così fatica ad andare a un Mondiale, perché si rischia l'Europeo. Parliamo di competizione che per noi erano la normalità. Cosa è cambiato? Probabilmente la percezione del calcio, perché sono tanti gli altri sport che i giovani praticano. Si fanno anche meno figli, ma sinceramente non spetta a me ma a chi governa il calcio italiano capire che cosa non va".