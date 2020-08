Capello esalta la Juventus e… Cristiano Ronaldo: “Giocatore chiave per la vittoria del titolo”

Spesso molto critico nei confronti dei giocatori e dell’ambiente del calcio, Fabio Capello, ospite negli studi di Sky, questa volta si è lasciato andare a tanti complimenti verso qualche calciatore della Juventus a seguito della stagione disputata in Serie A. Per l’ex mister e ct, ci sono stati alcuni uomini fondamentali che hanno permesso alla Vecchia Signora di aggiudicarsi il nono Tricolore di fila.

Capello: “Cristiano Ronaldo giocatore chiave e De Ligt…”

“Il giocatore chiave per la conquista di questo titolo è stato Cristiano Ronaldo”, ha detto senza giri di parole con la massima convinzione Fabio Capello che poi ha nominato anche qualche altro elemento decisivo della rosa di Maurizio Sarri. “Dopo CR7 è stato fondamentale Bonucci, ma in difesa è stata importante la crescita di De Ligt durante la stagione”. Sono tre, dunque, gli uomini chiave del successo bianconero. Vedremo se anche in Champions League si potrà vedere il loro contributo per arrivare alla finalissima del 23 agosto.

