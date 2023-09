Catania, Deli: “Non vedo l’ora di iniziare, sono pronto”

Nelle scorse ore, il Catania ha ufficializzato l'arrivo del centrocampista Francesco Deli. Arrivato da svincolato dopo l'ultima parentesi al Pordenone , l'ex Parma e Cremonese - intervenuto ai microfoni della società rossazzurra - ha spiegato: "Sono molto felice di essere qui. Girone C di Serie C? Lo conosco bene, tra inizio carriera e Foggia ho giocato molte gare in questo gruppo , sono pronto a fare del mio meglio".

Calciatore dalla grande esperienza, prima dell'ultima parentesi al Pordenone, per Francesco Deli cinque stagioni consecutive in Serie B: "Voglio tornarci e vorrei farlo con il Catania, quindi lavoriamo ogni giorno al meglio con l'allenatore. Conosco diversi compagni, con gli altri ragazzi è subito scattato il feeling giusto e sono felicissimo. Sono un centrocampista offensivo. Impressioni? Progetto ambizioso con una società forte in una bella città, non vedo l'ora di iniziare e di giocare al Massimino".