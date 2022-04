Catania-Latina, decisione rinviata di qualche ora. Cosa serve per ok Tribunale

Se il Catania non giocherà contro il Latina sarà escluso dal campionato.

Si saprà domani mattina entro le 10 se il Catania potrà affrontare il Latina domenica 10 aprile allo stadio Massimino. Secondo quanto appreso da Itasportpress.it, occorrono i fondi necessari per far disputare il match e al momento non ci sono. Il Tribunale dopo aver chiesto alla Lega Pro di farsi carico delle spese necessarie per far disputare agli etnei le ultime partite ricevendo un secco no al contributo straordinario, ha allargato le braccia ai dirigenti del Catania questa sera dopo più di 5 ore di colloqui. Giornata frenetica dunque che non ha portato finora a una soluzione per la partita contro i nerazzurri. L'unica strada per far giocare il match e far proseguire il campionato al Catania è un intervento di uno sponsor che possa coprire i costi della partita (circa 50 mila euro). Solo in presenza di questa somma, il Tribunale darà domani 9 aprile l'ok al Catania e non farà calare il sipario visto che i curatori non possono più fare altri debiti. Se il Catania non giocherà contro il Latina sarà escluso dal campionato di Serie C.