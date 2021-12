Catania-Palermo, le probabili formazioni e dove vederla

Fischio d'inizio al Massimino alle ore 14.30

Sale l'attesa per il derby siciliano più seguito. Questo pomeriggio alle 14.30 si disputerà il match Catania-Palermo valido per la 18a giornata di Serie C girone C. Rossoazzurri e rosanero al di là degli obiettivi stagionali sanno che vincere il derby vale più dei tre punti in palio. La vittoria regala una spinta enorme in termini di autostima e il sostegno dei tifosi. Al Massimino più di 7 mila spettatori ma solo di fede rossazzurra visto che non ci saranno i rosanero nell'area riservata ai tifosi ospiti. I due tecnici Baldini e Filippi non hanno grandi problemi di formazione e sarà dunque un match bello e ricco come sempre ad alta tensione.