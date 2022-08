Catania, Russotto: “Con sostegno di tutti riporteremo club dove merita”

Catania SSD comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Russotto, nato a Roma il 25 maggio 1988. Nell’arco delle due parentesi con il Calcio Catania, dal 2015 al 2018 e dal 2021 al 2022, l’attaccante ha disputato 130 gare, realizzando 22 gol e firmando 18 assist. Cresciuto nelle giovanili della Lazio e distintosi positivamente all’esordio nel calcio professionistico in Svizzera con il Bellinzona, Russotto vanta una consistente esperienza tra Serie A e Serie B, sommata con il Treviso, con il Napoli (debuttando anche in Coppa Uefa), con il Crotone e con il Livorno, nonché una lunga trafila nelle nazionali giovanili, dall’Under 15 all’Under 21, con una presenza nell’Italia Olimpica. Ha indossato, inoltre, le maglie della Salernitana, della Carrarese, del Catanzaro, della Sambenedettese, della Cavese e della Cisco Roma. "Sono felice di di far parte di questa famiglia e con il vostro aiuto porteremo il Catania dove merita" le parole di Russotto ai canali ufficiali.