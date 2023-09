Catania, seggiolini rotti? L’iniziativa della Curva Nord

La stessa tifoseria organizzata rossazzurra ha diramato un comunicato in cui è stato annunciata la volontà di riparare quanto danneggiato al "Massimino" durante la sfida al Crotone

In queste ore, hanno fatto molto discutere le numerose testimonianze dei seggiolini rotti nel settore della Curva Nord dello stadio "Angelo Massimino" di Catania. Il tutto, è avvenuto dopo la prima partita in casa della squadra allenata da Luca Tabbiani, persa 1-0 contro il Crotone. A seguito di questa vicenda, la stessa tifoseria organizzata rossazzurra ha diramato un comunicato in cui è stato annunciata la volontà di riparare quanto danneggiato.