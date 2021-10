Chievo, Pellissier: “Dopo tripletta alla Juve di Buffon, Mourinho mi ringraziò”

L'ex attaccante del Chievo oggi è presidente del FC Clivense

Il presidente della Clivense FC, Sergio Pellissier ai microfoni di Sky ha svelato un aneddoto accaduto anni fa quando giocava con il Chievo Verona. "Realizzai una tripletta alla Juventus di Buffon e qualche settimana dopo giocammo a Milano contro l'Inter. L'ex allenatore nerazzurro Josè Mourinho mi chiamò prima del match e mi ringraziò per aver fatto gol alla Juventus. Il portoghese fu davvero simpatico e mi disse però di non segnare alla sua squadra". Pellissier ha poi parlato del suo nuovo progetto con la FC Clivense squadra fondata in estate che parte dalla terza categoria. "E' una società nuova e sana e vogliamo costruire tutto dalla base ma puntando in grande. Naturalmente contano i risultati per richiamare sponsor e tifosi ma ci proveremo" ha concluso Pellissier.