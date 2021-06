Cristiano Ronaldo e il ricordo più bello: “Quella rovesciata alla Juventus…”

Il portoghese elegge il gol e il ricordo più bello della carriera

"Ho segnato 777 goal, ma sfortunatamente devo menzionare quello che ho segnato contro la mia squadra, la Juventus, e contro il mio grande amico Buffon. Quello è il mio goal preferito", ha detto Cristiano Ronaldo a proposito della rovesciata pazzesca che strappo anche la standig ovation a tutto lo Stadium. Mentre tra le partite memorabili, CR7 ha detto: "Non so sceglierne una in particolare, credo che le partite in cui segni tre o quattro goal siano sempre speciali. Ricordo contro la Spagna al Mondiale, oppure la finale di Champions League contro la Juventus in cui ho segnato due goal".