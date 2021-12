Cuadrado e Dybala affondano il Genoa: la Juventus è in crescita

Ancora un match senza incassare gol per la Juventus e stasera sono arrivati altri segnali importanti per Allegri

Come da pronostico allo Stadium la Juventus ha battuto l'incerottato Genoa di Shevchenko con il punteggio di 2-0. Il Grifone ha cercato con qualità a mettere paura alla Juventus ma i nove assenti si sono fatti sentire. llo Stadium la partita si sblocca dopo appena 9', con Cuadrado che segna un meraviglioso gol direttamente da calcio d'angolo. Fioccano le occasioni limpide per il raddoppio dei bianconeri (De Ligt, due volte Morata, Dybala), ma Sirigu è strepitoso e para tutto. All'82°, però, non può nulla su Dybala. Morata, nervosissimo, si fa ammonire e Allegri lo cambia subito con Kean, immediatamente ammonito anche lui. La Juventus rimane a -7 dal quarto posto e i segnali buoni di Salerno e quelli di stasera contro il Genoa, danno a mister Allegri più serenità.