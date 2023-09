Dalla Spagna: Raul verso il Villareal, c’è l’ok del Real Madrid

All'età di 46 anni dunque, Raul sarebbe molto tentato dall'accettare la proposta arrivata dal "Submarino Amarillo", in modo da mettersi finalmente in mostra su una grande panchina de LaLiga

Secondo quanto riportato dal "Mundo Deportivo", il Villareal avrebbe già trovato il post Quique Setien . Come raccontato dal quotidiano spagnolo, con ogni probabilità il nuovo allenatore del club sarà Raul Gonzalez Blanco , leggenda del Real Madrid.

All'età di 46 anni dunque, Raul sarebbe molto tentato dall'accettare la proposta arrivata dal "Submarino Amarillo", in modo da mettersi finalmente in mostra su una grande panchina de LaLiga spagnola. Attualmente allenatore del Castilla (la seconda squadra del Real Madrid), i "Blancos" avrebbero già approvato il passaggio dell'allenatore spagnolo al Villareal. Come riportato da "Mundo Deportivo" inoltre, il nuovo allenatore del Castilla potrebbe essere Alvaro Arbeola, attuale allenatore delle giovanili.