Dall’Olanda: Atalanta, infortunio per Teun Koopmeiners

Secondo quanto riportato dal De Telegraaf, Teun Koopmeiners ha rimediato un fastidio muscolare che lo impedirà di giocare per l'Olanda di Koeman. Il centrocampista dell' Atalanta , non prenderà parte dunque alle prossime partite che gli Orange giocheranno contro la Francia e la Grecia, valide per il girone di qualificazione ai prossimi Europei.

Secondo quanto riportato dal quotidiano olandese infatti, il centrocampista dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini si è presentato infortunato al ritiro di Zeist dell'Olanda di Koeman. Per questo motivo, l'allenatore degli Orange dovrà obbligatoriamente rinunciare al talento di Koopmeiners. Come riportato dal De Telegraaf, si tratta di una vera e propria maledizione per l'Olanda, che conta già una lunga lista di infortunati. Oltre al classe 1998 infatti, sono indisponobili per infortunio i portieri Mark Flekken e Justin Bijlow e i difensori Jurriën Timber, Matthijs de Ligt, Sven Botman e Tyrell Malacia. Inoltre, a questa lunga lista vanno aggiunti Noa Lang, Memphis Depay, Cody Gako, Frenkie de Jong e Steven Berghuis. Nel frattempo, l'Atalanta già al lavoro per capire la situazione intorno al proprip centrocampista, un pilastro per la squadra allenata da Gian Piero Gasperini.