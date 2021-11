Di Maria: “Mi sento parigino. Non voglio andare via come feci con Real e United”

El Fideo ha voglia di proseguire e dare il massimo per il Paris Saint-Germain

SQUADRA - Sul suo posto in squadra: "Quando ci sono giocatori del genere, è normale doversi mettere in fila. Sono i migliori, hanno vinto quello che hanno vinto, sono quello che sono", ha esordito Di Maria. "Messi? Leo è diverso: è il migliore giocatore al mondo e ha sempre dimostrato di essere l'unico che non ha mai avuto alti e bassi. Devo fare del mio meglio per entrare negli undici titolari e non è facile. Ad ogni modo è l'allenatore che fa le sue scelte. Io ovviamente ho ancora voglia di giocare".