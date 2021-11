Dortmund fuori dalla Champions, il ds Zorc: “Gravi conseguenze economiche”

Il Borussia Dortmund esce mestamente di scena in Champions League e si preannuncia un possibile ridimensionamento

Il Borussia Dortmund saluta mestamente la Champions League già nella fase a gironi. Un flop clamoroso per la formazione tedesca, che ha incassato pesanti batoste negli scontri diretti contro Ajax e Sporting Lisbona. Ora resta l'Europa League per sperare di ottenere soddisfazioni continentali. I gialloneri, però, rischiano un pesante ridimensionamento. Lo ha confermato il Direttore Sportivo del club, Michael Zorc, al termine dell'incontro, senza tirarsi indietro: "Da settimane è chiaro che non abbiamo espresso il nostro miglior calcio, ma avevamo l'obbligo di superare il turno. Certo, Haaland ha giocato solo una partita di Champions. Questa eliminazione non avrà solo conseguenze finanziarie, ma anche sportive e di immagine del club. Ora dobbiamo andare lontano in Europa League per recuperare". Dunque il riscatto è doveroso per evitare un serio ridimensionamento sotto vari ambiti.