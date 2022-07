Europei femminili è record di presenze per Inghilterra-Austria: il dato

Gli Europei Femminili in Inghilterra parte subito con un record di presenze per la gara d'esordio che ha visto le Leonesse affrontare l' Austria .

All'Old Trafford di Manchester, infatti, sono state registrate ben 68.371 persone presenti sugli spalti per la gara d'esordio fra le padrone di casa e la formazione austriaca. Si tratta di un record sia per lo stadio, che mai aveva fatto registrare questo pubblico per una gara femminile, sia per la storia della competizione che non aveva mai visto tante persone ad assistere a una gara della competizione.