Europei, Hunziker con il cuore diviso: “Nata in Svizzera ma tifo Italia”

La showgirl: «In Svizzera sono cresciuta questo Paese mi ha dato proprio tutto»

Michelle Hunziker questa sera non si perderà la sfida Italia-Svizzera, seconda gara degli azzurri dopo la bella affermazione contro la Turchia. La showgirl nata in terra elvetica ma ormai da molti anni in Italia confessa alla Gazzetta dello Sport per quale squadra farà il tifo. «I miei primi sedici anni li ho vissuti in Svizzera, ma ormai l’Italia è entrata nella mia anima, è veramente dura fare un pronostico. E’ un casino, il cuore è diviso a metà, però ormai sono troppo affezionata all’Italia: sto per gli azzurri, ma diciamo che se vincesse la Svizzera non ci rimarrei poi così male. Mancini? «Non ci siamo mai incontrati, mi sembra una persona che va dritta all’obiettivo, sa quello che vuole. Gianluca Vialli, invece, l’avevo conosciuto in vacanza, una persona di grande intelligenza e valori incredibili, la loro amicizia che si espande nella squadra è un grande esempio per tutti».