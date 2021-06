Europei, Locatelli: “Il primo gol lo dedico a famiglia e fidanzata, il secondo a…”

Una serata fantastica per Manuel Locatelli che ha fatto due gol alla Svizzera

Manuel Locatelli si gode una serata che non dimenticherà mai, stringendo tra le mani il premio di migliore in campo. Aveva segnato solo un gol in Nazionale, in novanta minuti ne ha realizzati due che valgono una qualificazione agli Ottavi di finale di un Europeo: “Sono felice e orgoglioso, faccio parte di un gruppo fantastico. Il primo gol è stato bellissimo, su assist di Berardi, lo dedico alla mia famiglia e alla mia fidanzata. Il secondo è per tutti gli italiani, speriamo di regalare altre emozioni. Ora voglio rimanere con i piedi per terra e godermi l'Europeo e questo gruppo fantastico".