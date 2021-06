Europei, tutto facile per il Belgio: doppietta Lukaku e Russia ko

Vittoria meritata del Belgio che adesso è al comando della classifica insieme alla Finlandia

Partenza ottima, come nelle previsioni, per il Belgio che a San Pietroburgo ha battuto la Russia per 3-0 nel match di esordio degli Europei. Al 10' la sblocca Lukaku al 34' raddoppia Meunier. La Russia sorpresa da questo avvio veemente del Belgio ha accusato il colpo e non è riuscita a rientrare in partita. Dzyuba ci ha provato in rare occasioni ma Cortois è stato sempre attento. Senza affondare, il Belgio ha cercato di mantenere il possesso del gioco con la qualità tecnica di cui dispone per poi proporsi in contropiede. E Lukaku ha scoccato la freccia all'87' siglando il suo secondo gol che ha chiuso la partita.