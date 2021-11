Ferdinand snobba Jorginho: “Non può competere per il Pallone d’Oro”

Tagliente giudizio di Ferdinand sul centrocampista campione d'Europa con Italia e Chelsea

L'ex difensore del Manchester United, Rio Ferdinand, ha parlato a BT Sport della possibile assegnazione del Pallone d'Oro al centrocampista del Chelsea e dell'Italia Jorginho. "Mi turba il fatto che sia nella lista dei favoriti per l'ambito premio. Non è il miglior giocatore del Chelsea e nemmeno della Nazionale italiana. Non voglio mancargli di rispetto, è sicuramente un grande giocatore ma non merita di stare vicino ad altri calciatori che hanno sollevato il Pallone d'Oro. Ha vinto tutti i trofei più importanti, la scorsa stagione, e capisco la sua candidatura, ma secondo me è ancora troppo inferiore ad alcuni top player".