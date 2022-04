Foggia-Catanzaro, follia in campo: schiaffo a Iemmello prima del 6-2 giallorosso

Calabresi salgono al terzo posto in classifica

Il posticipo di Serie C tra il Foggia e il Catanzaro finito 6-2 per i calabresi ha avuto momenti di vera follia in campo e anche fuori. La partita dello Zaccheria è stata sospesa a metà del secondo tempo, sul 5-1 a causa di un'invasione di campo. Un tifoso del Foggia -come riporta Gazzetta.it -è entrato nel terreno di gioco per schiaffeggiare Iemmello, autore di due reti ed ex rossonero (poi sostituito). Gli animi si sono scaldati quando l'arbitro ha concesso un rigore al Catanzaro. Da lì è scoppiato il parapiglia con la partita sospesa e poi ripresa col tiro dal dischetto che ha portato il Catanzaro sul 6-1. Il Foggia poi ha accorciato (6-2) ed ecco una nuova invasione di campo. Altro stop ed espulsione per un collaboratore di Zeman, in una clima ormai rovente. Partita rocambolesca, nervosissima, segnata pure dall'espulsione iniziale di Sciacca che ha facilitato la goleada dei calabresi. Dopo il secondo stop, la gara è faticosamente ripresa, terminando infine sul 6-2 per il Catanzaro.