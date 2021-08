Gamper al Barcellona che senza Messi batte la Juventus 3-0

Superiorità netta dei catalani stasera anche se la Juventus ha avuto qualche occasione

Il trofeo Gamper resta a Barcellona per la 44.ma volta in 56 edizioni. La squadra di Koeman senza Messi ha battuto nettamente la Juventus con il punteggio di 3-0 allo stadio Cruijff. Nel primo tempo Depay in gol dopo 3' sfruttando un buco della difesa bianconera. La Juve risponde con Morata, chiuso in due occasioni dall'ex Neto. Nella ripresa Allegri rivoluziona la squadra: dentro anche Chiesa, subito pericoloso, ma Braithwaite raddoppia di testa. Nel secondo minuto di recupero gol di Riqui Puig per il definitivo 3-0. Juventus punita oltremodo anche se la superiorità blaugrana senza Messi è stata marcata.