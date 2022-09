Genoa, Blessin ha i suoi fedelissimi: ecco i più utilizzati fin qui

Sei giornate disputate in Serie B e 11 punti ottenuti. Un bottino non male ma che sarebbe potuto essere migliore. Ad ogni modo il Genoa ha il chiaro obiettivo di essere promosso in Serie A dopo appena un anno dalla retrocessione. Per farlo, mister Blessin pare aver scelto i suoi fedelissimi per riconquistare il massimo campionato.

Infatti, come sottolineato da TMW, il tecnico ha scelto un'ossatura di base per la sua squadra con alcuni giocatori utilizzati sempre o quasi.

Come è immaginabile pensare, Il più impiegato è il portiere spagnolo Josep Martinez che è sceso in campo in tutte le partite che il Genoa ha giocato per un totale di 630 minuti disputati. Insieme all'estremo difensore anche RaduDragusin, centrale difensivo arrivato in estate. Con loro, ma un gradino sotto, a completare il podio ipotetico, ecco Morten Frendrup che ha giocato 621 minuti, quattro in più di Silvan Hefti fermo a 617.