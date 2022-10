Genoa, buoni segnali nella vittoria con la Spal: i dettagli

La Spal fin qui aveva perso una sola partita e questo spiega abbastanza bene l’importanza del successo di ieri del Genoa a Ferrara davanti ai suoi 1500 tifosi. È arrivato il terzo successo in trasferta, Coda si è sbloccato col primo gol in campionato a cui si è aggiunto l’assist per il raddoppio di Gudmundsson e la difesa, a parte qualche sbandata nel primo tempo con Ilsanker e Vogliacco, non ha avuto grossi problemi a tenere alla larga la Spal.