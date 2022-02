Genoa, contro l’Inter per sfatare la “maledizione”… Chiffi

Il Genoa non ha uno score fortunato quando viene arbitrato dal direttore di gara Chiffi

Il direttore di gara che arbitrerà il match di Marassi, infatti, ha un personalissimo score negativo con i rossoblù. Nelle precedenti sette occasioni in un cui ha arbitrato il Genoa , la formazione del Grifone non ha mai vinto. Per la squadra di Destro e compagni solo due pareggi e ben cinque sconfitte sotto il fischietto di Padova.

Per lui si tratta, per altro, della seconda sfida tra Genoa e Inter in carriera. Nell’attuale campionato, invece, il 37enne è già stato chiamato in altre due occasioni, nelle quali il club rossoblù ha maturato un pari, contro il Sassuolo, e una sconfitta, contro la Juventus.