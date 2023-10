Genoa, Gilardino: “Retegui? Si è allenato in gruppo. Con la Salernitana…”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Genoa-Salernitana, Alberto Gilardino ha parlato delle condizioni fisiche di Mateo Retegui: "Mateo sta bene, si è allenato e sarà della partita come Strootman. Saranno fuori solo Jagiello e Junior Messias". Poi, ancora su Retegui: "Non gli ho chiesto più nulla. Lo vedo in campo, sta bene e si è allenato negli ultimi tre giorni. Andiamo oltre. L'importante che stia bene e che la squadra abbia fatto ottimi allenamenti".