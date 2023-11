Genoa, preoccupa l’infortunio di Retegui. Anche Spalletti osserva…

Il Genoa è in apprensione per le condizioni fisiche di Mateo Retegui. L'attaccante italo-argentino, rimasto fuori diverse settimane per un infortunio al ginocchio, ha avuto una ricaduta. L'ex Tigre, infatti, non ha preso parte alla gara di Coppa Italia contro la Reggiana e non ci sarà neanche per le ultime due gare - contro Cagliari ed Hellas Verona - prima della sosta per le Nazionali. Osserva, preoccupato, anche Luciano Spalletti. Il Ct azzurro rischia seriamente di non avere a disposizione Mateo Retegui per le due delicate sfide contro Macedonia del Nord e Ucraina, in cui l'Italia si giocherà l'accesso agli Europei del 2024.