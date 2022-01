Genoa, ufficiale l’arrivo di Gudmundsson dall’AZ Alkmaar

Nuovo innesto per Blessin

Altro colpo in entrata del Genoa. La società rossoblù è stata una delle protagoniste in questa sessione di calciomercato, come era già stato preannunciato dalla nuova proprietà e dal presidente Zangrillo. Il nuovo innesto è Albert Gudmundsson: l'esterno classe 1997 arriva al Grifone per una cifra pari a un milione e 200.000 euro.