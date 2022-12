Genoa, Zangrillo e Blazquez in coro: “Fiducia in Gilardino. Ha dimostrato sue qualità”

I due dirigenti hanno mostrato grande fiducia nelle capacità dell'ex attaccante: "Abbiamo grande fiducia in lui, è un campione del mondo e i campioni del mondo in questa Serie B stanno andando molto bene", le parole dell'ad riportate da TMW che cita Il Secolo XIX . "E con la Primavera in questi mesi ha già dimostrato le sue qualità di allenatore".

Anche il presidente Zangrillo nutre grandi ambizioni con Gilardino al comando: "Il Genoa è una famiglia e se mister Gilardino in questo momento si trova con la prima squadra deve essere un motivo di orgoglio anche per voi. I vostri risultati sono sotto gli occhi di tutti e il merito è di voi calciatori, allenatori, preparatori, staff, magazzinieri. Il vostro mister oggi è felice per essere arrivato ad allenare la prima squadra ma tremendamente triste perché vi ha dovuto lasciare. Questo è il messaggio che mi ha voluto lasciare e che vi porto: nella prossima partita di campionato Primavera metteteci l'anima per voi, per Gila, per tutti noi. Per il Genoa".